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Сегодня, 13:26

Гашек призвал чешский телеканал прекратить трансляции матчей НХЛ из-за выступлений в лиге россиян

Руслан Минаев
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Доминик Гашек.
Фото ?esk? rozhlas

Бывший вратарь Доминик Гашек призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей НХЛ из-за выступлений в лиге российских хоккеистов.

Помимо этого, Гашек критиковал лигу за вызов россиян на Матч звезд-2023.

Чешский голкипер выступал в североамериканской лиге с 1990 по 2008 год. Гашек играл за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву». Он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Гашек призывал не допускать российских спортсменов на международные соревнования.

Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 25 16 57
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 43 23 20 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Флорида 42 19 23 42
6 Детройт 39 17 22 41
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 39 19 20 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 42 13 29 34
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
1.01
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4.01
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16.01
11.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 3 : 4
11.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 3 : 5
11.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 5 : 4
11.01 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 3 Б
11.01 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 6 : 3
11.01 03:00
Детройт – Виннипег
 7 : 5
11.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 1 : 2 Б
11.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 3 ОТ
11.01 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 2 : 4
11.01 05:30
Колорадо – Флорида
 4 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 40 62
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 42 58
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 34
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

39 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 16 2.28
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