Бывший вратарь ЦСКА Мартин дебютировал в «Рейнджерс»

Бывший вратарь ЦСКА Спенсер Мартин дебютировал в составе «Рейнджерс».

30-летний канадец заменил Джонатана Куика в середине второго периода матча против «Бостона» при счете 2:6. Ранее российский вратарь Игорь Шестеркин получил травму в игре с «Ютой» (2:3 ОТ). На 13-й минуте встречи он покинул лед после столкновения с нападающим «Маммот» Джоном-Джейсеном Петеркой.

Мартин начал сезон в ЦСКА, 5 ноября армейцы отправили его в список отказов. 11 ноября он покинул московский клуб и подписал двухлетний контракт с командой из Нью-Йорка, которая отправила игрока в фарм-клуб «Хартфорд» в АХЛ.