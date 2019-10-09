Бывший вратарь «Чикаго» и «Филадельфии» Лейтон завершил карьеру

Бывший вратарь «Чикаго» и «Филадельфии» Майкл Лейтон в 39 лет объявил о завершении профессиональной карьеры, cообщается в Twitter Ассоциации игроков НХЛ.

В сезоне 2013/2014 выступал в КХЛ в составе донецкого «Донбасса». Всего в НХЛ на его счету 57 матчей с коэффициентом полезности 90,3, в КХЛ — 50 матчей с коэффициентом 92,7.

Congratulations to Michael Leighton, who after 18 professional hockey seasons including 110 NHL games, has today announced his retirement! pic.twitter.com/VL2GidoF7V — NHLPA (@NHLPA) October 7, 2019

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