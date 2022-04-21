Бывший водитель машины для заливки льда через суд оспорит свое увольнение из «Детройта»

Известный сотрудник домашней арены «Детройта» «Джо Луис Арены», водитель машины для заливки льда на протяжении нескольких десятков лет Эл Соботка подал в суд на клуб, сообщает TSN.

Ранее 68-летний мужчина попал под сокращение и лишился работы. В своем иске Соботка отмечает, что был уволен за то, что «справил нужду в неположенном месте».

Соботка утверждает, что не мог попасть в уборную, так что был вынужден воспользоваться системой, куда сбрасывают счищенный со льда на арене снег.

68-летний Соботка почти всю свою жизнь посвятил «Детройту». На разных должностях он проработал в клубе в общей сложности 51 год.