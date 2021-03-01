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Бывший участник Матча звезд НХЛ Бертуцци задержан за нетрезвое вождение

18:28

Двукратный участник Матча звезд НХЛ Тодд Бертуцци задержан в штате Мичиган за нетрезвое вождение, сообщает TMZ.

По информации источника, машину бывшего хоккеиста остановили, когда он проехал на красный свет. 45-летний мужчина отказался от использования алкотестера на месте задержания, но позднее прошел другие тесты, которые показали явные признаки алкогольного опьянения.

Бертуцци провел 1159 игр в НХЛ, большую часть карьеры выступал за «Ванкувер». В 2003 и 2004 годах попадал в стартовую пятерку на Матч звезд. Известен по случаю во встрече с «Колорадо» в феврале 2004 года, когда он ударил в лицо нападающего Стива Мура, а потом ударил его лицом об лед. Канадский форвард получил дисквалификацию до конца сезона за тот инцидент.

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