Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил у него водку во время матча

Бывший тренер «Вашингтона» Грег Смит рассказал о курьезном эпизоде с участием Александра Овечкина во время первого сезона хоккеиста в НХЛ.

— В дебютном сезоне, во время одного из матчей Овечкин повернулся ко мне на скамейке запасных и спросил: «У вас есть водка?», — приводит РИА Новости со ссылкой на The Athletic слова Смита. — Я ему: «Что?». Овечкин ответил: «Ну, водка», — и показал, как будто пьет. Середина матча, я подумал: «Он что, сдурел?». Оказалось, Александр порезал палец и хотел продезинфицировать рану. Я дал ему перекись, но попросил не пить ее. Когда Овечкин воспользовался перекисью, попросил у меня «plaster» (в переводе с английского — «штукатурка»). Никак не мог понять, что за штукатурку он у меня просит. Потом Александр полез в мою сумку, и достал оттуда пластырь, добавив: «Видишь, plaster».

Овечкин дебютировал за «Вашингтон» 5 октября 2005 года в матче против «Коламбуса» (3:2).