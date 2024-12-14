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Сегодня, 09:36

Бывший тренер «Вашингтона» Будро рассказал, как Овечкин нарушал режим

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро рассказал, форвард Александр Овечкин нарушал режим в первые годы в американском клубе.

«Однажды ночью я звоню, пытаюсь найти Овечкина. Если вы, ребята, не знаете Алекса, то он часто нарушал комендантский час. Было без пяти 11 ночи, я позвонил менеджеру по работе с командой и говорю: «Йен, нам нужно найти Ови, потому что я должен сообщить Джорджу, кто на месте, а кто нет». И он сказал: «Хорошо, я попробую его найти». Спустя несколько минут Ови позвонил мне сам. Все, что я слышал, это электромузыка, русская электромузыка на заднем плане, она была такая громкая... Я спросил: «Ови, ты на месте?» Он ответил: «Да, тренер, я на месте», и я сказал: «Хорошо, увидимся завтра» — и повесил трубку. Я не хотел ничего знать», — приводит слова Будро Russian Machine Never Breaks.

Александр Овечкин, Гэри Беттмэн и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина

Овечкин в 19 лет присоединился к «Вашингтону» в 2005 году. Вместе с «Кэпиталз» 39-летний россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а также трижды выиграл Президентский кубок.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Брюс Будро
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2 Нью-Джерси 32 19 13 41
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4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 28 15 13 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
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2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 29 14 15 30
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 29 9 20 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
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3 Эдмонтон 29 17 12 36
4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
6 Сиэтл 31 15 16 32
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
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