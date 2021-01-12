Бывший тренер «Торонто» стал аналитиком NBC Sports

Бывший главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок будет работать аналитиком NBC Sports, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Майк обратился к нам еще по ходу прошлого сезона, но коронавирусный протокол не позволил привлекать его к работе на матчах. Сейчас мы уладили все моменты, и Бэбкок в нашей команде», — сообщил исполнительный продюсер NBC Sports Сэм Флуд.

Майк Бэбкок был уволен с должности главного тренера «Торонто» в ноября 2019 года, проработав с командой почти четыре сезона.