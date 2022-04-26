Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:3 ОТ) в рамках 5-го матча пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.

«Равные команды и равная игра. «Металлург» не смог реализовать свой момент, а ЦСКА смог. Сказать, кто куда вернулся в строй — тяжело. Будем смотреть дальше, послезавтра еще один матч. Игра могла качнуться как в ту, так и в другую сторону. Она качнулась в сторону ЦСКА. Сказать о том, что ЦСКА показал что-то феерическое, я не могу. ЦСКА реализовал ту возможность, что предоставил им овертайм. Практически равная игра», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.