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Сегодня, 12:05

Плющев назвал лучшего российского хоккеиста в истории НХЛ

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Кто для меня лучший российский хоккеист за всю историю НХЛ? У нас было много хороших игроков в НХЛ, которые себя проявили очень серьезно и интересно. Это и Алексей Яшин, и Павел Дацюк, и Александр Овечкин.

Но наиболее ярким нападающим был Илья Ковальчук. В этом парне сложилось все гармонично для хоккея: мощь, прекрасная техника владения шайбой, поставленный бросок, самоотверженность. Это человек, который может не только взять на себя роль лидера, но и решить исход матча. Он очень яркий, но и командный.

Ковальчук не выиграл Кубок Стэнли? Для меня это абсолютно не показатель. Хоккей — командная игра, и не все зависит от индивидуальностей. Я говорил по индивидуальным качествам», — цитирует Плющева Legalbet.ru.

Ковальчук выступал в НХЛ за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Вашингтон» и «Монреаль». В лиге он провел 926 матчей и набрал 976 (443+433) очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-nazval-kovalchuka-luchshim-rossijskim/
Илья Ковальчук
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 36 12 24 31
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 36 22 14 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 37 22 15 50
2 Виннипег 36 22 14 45
3 Миннесота 35 20 15 42
4 Колорадо 34 19 15 41
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 34 13 21 31
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 39 21 18 48
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 35 16 19 35
7 Сан-Хосе 37 11 26 29
8 Анахайм 36 10 26 24
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 6 : 3
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 4 : 2
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 1 : 4
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 6 : 3
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 4 : 5 Б
30.12 06:30
Сан-Хосе – Филадельфия
 3 : 4 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 67
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 37 52
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 31
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

33 26
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 35 25
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 24 1.90
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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