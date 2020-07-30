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Бывший тренер сборной Канады и «Торонто» стал консультантом в команде университета Вермонта

16:03
Майк Бэбкок. Фото AFP
Майк Бэбкок. Фото AFP
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Многократный олимпийский чемпион Майк Бэбкок стал консультантом в тренерском штабе университета Вермонта на добровольных началах, сообщает ESPN.

Он будет помогать главному тренеру Тодду Вудкрофту.

Напомним, в ноябре 2019 года Бэбкок был уволен из «Торонто». Ранее Бэбкок тренировал «Анахайм» и «Детройт».

Бэбкок также возглавлял сборную Канады. Под его руководством команда дважды завоевала золото Олимпийских игр (2010, 2014), выиграла чемпионат мира (2004) и Кубок мира (2016).

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