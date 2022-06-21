Бывший тренер «Питтсбурга» Байлсма возглавил фарм-клуб «Сиэтла» в АХЛ

Фарм-клуб «Сиэтла» на официальном сайте объявил имя первого главного тренера в истории команды.

Руководить клубом «Коачелла Вэлли», который в следующем сезоне станет 32-й командой в АХЛ, будет 51-летний Дэн Байлсма.

Американский специалист в сезоне-2021/22 входил в тренерский штаб клуба «Шарлотт» в АХЛ.

Специалист был главным тренером сборной США на зимней Олимипаде-2014 в Сочи. В НХЛ работал с «Питтсбургом» (в 2009 году выиграл Кубок Стэнли) и «Баффало».