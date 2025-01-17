Бывший тренер Овечкина в школе «Динамо» оценил изменения в стиле игры форварда

Алексей Калинцев, бывший тренер Александр Овечкина в школе московского «Динамо», рассказал, что 20 лет назад форвард был более подвижным на льду, а сейчас старается в основном завершать атаки.

«Если ночью «Вашингтон» играет, то я обязательно смотрю отчеты о матче и повторы. Очень рад его успехам. Я уверен, что он догонит Гретцки именно в этом сезоне. Когда я на Олимпиаде в Турине был главным тренером женской сборной России, то видел, что он тогда был более мобилен и подвижен. Сейчас он больше заточен на завершение атак.

Плюс он всегда был командным игроком. Смотришь иногда и думаешь, что в каком-то моменте он мог сам бросить — а он отдает шайбу на «пятак». Посмотрите, какая у него радость, когда забивает не только он, но и его партнеры! Раньше у него не было такого «офиса». Он был мобильнее, искал варианты вылезти к середине, часто атаковал с острого угла, был заточен на бросок с любой позиции», — цитирует Калинцева ТАСС.

Овечкин перешел из «Динамо» в «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году. Сейчас 39-летнему нападающему осталось забросить 20 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.