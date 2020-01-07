Бывший тренер Гусева в «Нью-Джерси» возглавит «Нэшвилл»
18:50
Бывший главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс вызглавит «Нэшвилл». Об этом сообщил журналист Эллиот Фридман.
Хайнс возглавлял «Нью-Джерси» с 2015 года. В сезоне-2017/18 он впервые за шесть лет вывел команду в плей-офф. В начале декабря прошлого года он был уволен.
За «Нью-Джерси» выступает российский нападающий Никита Гусев.
Напомним, «Нэшвилл» отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта.
Hearing NASH to announce John Hynes as coach at top of the hour— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 7, 2020
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