Бывший тренер ЦСКА вошел в тренерский штаб «Филадельфии»

Джон Торчетти вошел в тренерский штаб «Филадельфии», сообщил инсайдер Франк Серавалли.

При этом Майк Йео останется исполняющим обязанности главного тренера клуба.

«Летчики» выдали серию из 12 поражений подряд, что является повторением антирекорда клуба.

Напомним, что Торчеттти был тренером московского ЦСКА с 2012 по 2013 годы.