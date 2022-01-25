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Сегодня, 19:27

Бывший тренер ЦСКА вошел в тренерский штаб «Филадельфии»

Иван Шитик
Корреспондент

Джон Торчетти вошел в тренерский штаб «Филадельфии», сообщил инсайдер Франк Серавалли.

При этом Майк Йео останется исполняющим обязанности главного тренера клуба.

«Летчики» выдали серию из 12 поражений подряд, что является повторением антирекорда клуба.

Напомним, что Торчеттти был тренером московского ЦСКА с 2012 по 2013 годы.

ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торчетти
Майк Йео
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И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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