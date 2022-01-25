Бывший тренер ЦСКА вошел в тренерский штаб «Филадельфии»
Джон Торчетти вошел в тренерский штаб «Филадельфии», сообщил инсайдер Франк Серавалли.
При этом Майк Йео останется исполняющим обязанности главного тренера клуба.
«Летчики» выдали серию из 12 поражений подряд, что является повторением антирекорда клуба.
Напомним, что Торчеттти был тренером московского ЦСКА с 2012 по 2013 годы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|41
|26
|15
|57
|3
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|55
|5
|Коламбус
|39
|18
|21
|37
|6
|Нью-Джерси
|40
|15
|25
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|42
|13
|29
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|42
|28
|14
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|39
|24
|15
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|35
|12
|23
|27
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|29
|11
|61
|2
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|39
|21
|18
|44
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|42
|15
|27
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|25
|17
|52
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|37
|19
|18
|44
|5
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
Результаты / календарь
15.01
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25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
|25.01
|03:00
|
Бостон – Анахайм
|3 : 5
|25.01
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|0 : 1
|25.01
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|3 : 2 Б
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 3
|25.01
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|8 : 2
|25.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|7 : 1
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Чикаго
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
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