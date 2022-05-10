Бывший главный тренер «Амура» Сергей Светлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на достижение российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

10 мая 35-летний россиянин в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (7:2) забросил свою 66-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел по этому показателю на третье место в истории клуба.

«Всегда отношусь к ребятам положительно, желаю им успехов и достижения каких-нибудь рекордов. Когда после травмы хоккеист выходит на должный уровень, это всегда дополнительные плюсы и бонусы, потому что это тяжеловато, так как Женя уже не мальчик. В таком возрасте восстановительный процесс проходит сложнее, тяжелее. Но он справился. Так что его игру после восстановления можно только похвалить. Хочу ему пожелать не останавливаться на достигнутом», — сказал Светлов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Малкин опередил по этому показателю Яромира Ягра (65). Теперь форвард уступает только Марио Лемье (76) и Сидни Кросби (71).

В комментарии «СЭ» бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что Малкину будет тяжело догнать по голам нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.