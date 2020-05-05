Бывший тафгай НХЛ рассказал о самых тяжелых симптомах коронавируса

Бывший тафгай «Эдмонтона», «Питтсбурга» и «Монреаля» Жорж Ларак, который заразился коронавирусом, рассказал, как борется с болезнью.

— Мне это далось очень тяжело, — цитирует Ларака TSN. — Одно то, что со вчерашнего дня я могу сам спокойно дышать, уже очень радует. Знаете, когда ты чувствуешь, что тебе не хватает кислорода и хватаешь ртом воздух — это очень паршивое чувство.

Сейчас моей жизни ничего не угрожает. Но я пережил очень непросто период.

Ларак считает, что мог заразиться, когда занимался волонтерской деятельностью.

— Пожилым людям нельзя выходить на улицу. Так что я решил помочь им и закупать продукты. Но этот вирус очень заразный. И ты не знаешь, где может подстерегать опасность. Одно нечаянное прикосновение к лицу — и ты окажешься в больничной палате.