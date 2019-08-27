Бывший партнер Овечкина из «Вашингтона» Дональд Брашир обвиняется в хранении кокаина

Бывший тафгай и нападающий «Вашингтона» Дональд Брашир обвиняется в хулиганстве и хранении наркотиков, информирует CBC. У 47-летнего хоккеиста дома обнаружили кокаин. В сентябре по этому делу пройдет судебный процесс.

Брашир в НХЛ провел 1025 матчей, в которых набрал 2634 минуты штрафного времени (15-й показатель в лиге за всю историю). Также он выступал за «Монреаль», «Ванкувер», «Филадельфию» и «Рейнджерс». В 2011 году Брашир завершил карьеру.

Отметим, что в «Вашингтоне» он выступал вместе с российским нападающим Александром Овечкиным, которого защищал на льду в случае необходимости.

Напомним, что недавно в скандальную историю с кокаином попал другой российский форвард из «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Он был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Кокаин оказался в его пробе, взятой 26 мая 2019 года — сразу после матча чемпионата мира за бронзу против Чехии (3:2 Б).