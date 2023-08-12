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Сегодня, 16:30

Бывший обозреватель «СЭ» Игорь Еронко назначен на должность скаута в «Сан-Хосе»

Отдел хоккея «СЭ»
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Игорь Еронко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-обозреватель «СЭ» Игорь Еронко, работавший в нашем издании в 2015-2020 гг., получил должность скаута в «Сан-Хосе».

Об этом стало известно из обновленного списка сотрудников «Шаркс» на официальном сайте организации.

Последние три сезона Еронко работал в системе «Авангарда», в том числе в роли ассистента генменеджера клуба.

Источник: Официальный сайт «Сан-Хосе»
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