Неучев рассказал, почему решил подписать контракт с «Баффало»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Виктор Неучев рассказал, почему решил перейти в «Баффало».

«На самом деле в «Автомобилисте» меня все устраивало. Мне доверяли, давали играть. Но надо двигаться дальше, я не хочу оставаться в зоне комфорта. Это главная причина, по которой я еду туда. Пытались ли в «Автомобилисте» меня отговорить? Мне предложили остаться, я сказал, что, скорее всего, поеду. Мне сказали: «Хорошо, удачи тебе. Если что, ждем обратно».

Связывались ли со мной представители «Баффало» во время сезона? После драфта мы с ними сразу же были на связи. Мне помогали их тренеры по физподготовке и по развитию — что-то советовали, что-то говорили, как и что правильнее делать. Я прислушивался. Когда поеду в США? Даты еще не знаю, не могу привести конкретику», — цитирует игрока «Чемпионат».

19-летний нападающий был задрафтован клубом в 2022 году под общим 74-м номером в 3-м раунде.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Неучев провел 57 матчей за клуб из Екатеринбурга и набрал 12 (4+8) очков. В плей-офф провел 4 матча.