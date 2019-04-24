Обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок "Адмирала" Майк Коммодор​ прокомментировал вылет "Торонто" из первого раунда плей-офф НХЛ после поражения от "Бостона" в седьмом матче серии (1:5, 3-4).

– Ну, ребята.. какая неожиданность. Этот кусок дерьма Бэбс (главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок​ – Прим. "СЭ") обвиняет всех, кроме себя. Генменеджера, вратаря, глубину состава, – написал Коммодор в своем Твиттере. – Но правда в том, что "кленовые листья" – очень хорошая команда. Очень талантливые игроки. Лучший тренер поколения? Лидер? Хрень собачья. Он шарлатан.

​Отметим, что между канадцем и Бэбкоком давно существует конфликт. По словам хоккеиста, в 2002 году он не попал в основной состав "Анахайма", потому что Бэбкок предпочел ему знакомого игрока.

В 2011 году в "Детройте" они пересеклишь еще раз. Коммодор провел всего 17 игр, а потом его обменяли в "Тампу".