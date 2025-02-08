Бывший голкипер НХЛ рассказал о дебютном голе, который ему забил Овечкин

Паскаль Леклер, бывший вратарь «Коламбуса», поделился воспоминаниями о первом голе, который он пропустил от нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 5 октября 2005 года.

«Я помню, что был удивлен. Я не заметил его, и бросок был нанесен очень быстро. Нам говорили, что у него сильный удар, но ему было всего 19-20 лет. Я играл против Тэйвза, Кейна, когда им было по 19 лет, и против Сидни Кросби тоже. Все они отличные игроки, но ни у кого из них не было такого мощного удара, как у Ови», — рассказал Леклер на сайте НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин участвовал в 38 матчах регулярного чемпионата, забросил 26 шайб и сделал 14 результативных передач.