Бывший голкипер «Локомотива» стал тренером вратарей «Торонто»

Бывший голкипер «Локомотива» Кертис Сэнфорд стал тренером вратарей «Торонто», сообщает сайт клуба.

На этой должности он сменил Стива Бриэра, который ушел работать в «Сиэтл».

42-летний Сэнфорд провел большую часть карьеры в Северной Америке. В НХЛ он играл за «Сент-Луис», «Ванкувер» и «Коламбус».

Последние три сезона карьеры голкипер провел в КХЛ в составе «Локомотива». За ярославский клуб он сыграл 102 матча.