Бывший голкипер «Амура» стал тренером вратарей «Детройта»

Бывший голкипер «Амура» и «Мечела» Алекс Вестлунд стал тренером вратарей «Детройта», сообщает сайт клуба.

Ранее 46-летний американец работал с вратарями клуба АХЛ «Херши» — фарма «Вашингтона».

Кроме того, экс-тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер вошел в штаб «Детройта». Он будет работать с защитниками. Также его сферой ответственности будет меньшинство.

Напомним, что этим летом «Детройт» возглавил новый тренер — Дерек Лалонд.

30 апреля уже бывший главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл покинул свой пост. По итогам прошлого сезона команда заняла 12-е место в Восточной конференции.