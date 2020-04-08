Бывший главный тренер «Вашингтона» сравнил Александра Овечкина и Бретта Халла

Бывший главный тренер «Вашингтона» Адам Оутс сравнил нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина с одним из лучших снайперов в истории НХЛ Бреттом Халлом, с которым Оутс играл за «Сент-Луис».

— Овечкин физически сильнее Халла — он более мощный, — цитирует Овечкина Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Cam and Strick. — Но у Бретта лучше бросок. Он вообще лучше, чем у кого-либо в истории НХЛ.

Тренеры часто считают снайперов ленивыми, но это не так. Например, Бретт должен был дождаться, пока я разберусь с соперником в углу площадки, подстроиться под мой неспешный темп и открыться в нужный момент. Поверьте, для этого нужно быть очень дисциплинированным. Бросок это важное качество для снайпера, но их главный талант — умение быть готовым использовать его в нужный момент. На тренировках я специально делал Халлу неудобные передачи, и он умудрялся доводить шайбу до ворот.

И нужно понимать, что забивать могут не только те, у кого сильный бросок. Посмотрите на Уэйна Гретцки. Когда я работаю с игроками, то говорю им, что бросок это далеко не самый важный аспект в НХЛ. Ты должен уметь играть. Если ты вингер третьего звена, сколько бросков за матч ты нанесешь? Ты играешь 15-16 минут. Ну сколько раз? Один. Сколько секунд на это уйдет? 10-15. И намного важнее, что ты делаешь оставшиеся 15 минут 45 секунд.

Бросок важен, но у того же Халла был и бросок, и невероятный хоккейный IQ. И он играл в эру, когда по рукам били намного чаще, чем сейчас. Тогда за один плей-офф тебе могли сломать три пальца.