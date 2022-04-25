Плющев опасается за россиян «Тампы» на встрече с Байденом

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на встречу российских хоккеистов «Тампы» с президентом США Джозефом Байденом.

«Мне бы не хотелось, чтобы все это дело стало провокацией для наших ребят. Тем более что Кучеров, Василевский, Сергачев на слуху у болельщиков «Тампы», они к ним уважительно относится. Сложно прогнозировать, что будет в умах людей с достаточно неадекватными позициями», — сказал Плющев «СЭ».

Прием обладателей Кубка Стэнли в Белом доме у президента США является традицией. В этом году хоккеисты «Тампы», завоевавшие Кубок Стэнли в 2020 и в 2021 году, проводят встречу за две победы, так как в прошлом году мероприятие отменили из-за коронавируса.

В составе «Тампы» выступают российские хоккеисты Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.