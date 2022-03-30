Бывший главный тренер сборной России отреагировал на рекорд Малкина по голевым передачам в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по голевым передачам среди российских хоккеистов в НХЛ.

«Евгений — это игрок, который давно доказал, что он мастер высокого класса. У него был не очень простой сезон, связанный с травмой. Все довольны тем, что он вышел из этого кризиса. Думаю, сам Малкин этому рад. Он поймал кураж, в последних играх показывает очень добротный хоккей. Возьмет ли Малкин в этом сезоне Кубок Стэнли? Шансы всегда есть. Это спорт. Если команда будет готова взять кубок, то она возьмет. В этом еще должен помочь соперник. Люди в спорте всегда идут на большие результаты», — сказал Плющев «СЭ».

В ночь на 30 марта 35-летний российский форвард «Питтсбурга» отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3). Это результативное действие стало для Малкина 697-м в карьере в регулярных чемпионатах североамериканской лиги.

Ранее рекорд по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах среди россиян принадлежал Сергею Федорову (696).