Бывший главный тренер сборной России отреагировал на рекорд Малкина по голевым передачам в НХЛ
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекорд нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по голевым передачам среди российских хоккеистов в НХЛ.
«Евгений — это игрок, который давно доказал, что он мастер высокого класса. У него был не очень простой сезон, связанный с травмой. Все довольны тем, что он вышел из этого кризиса. Думаю, сам Малкин этому рад. Он поймал кураж, в последних играх показывает очень добротный хоккей. Возьмет ли Малкин в этом сезоне Кубок Стэнли? Шансы всегда есть. Это спорт. Если команда будет готова взять кубок, то она возьмет. В этом еще должен помочь соперник. Люди в спорте всегда идут на большие результаты», — сказал Плющев «СЭ».
В ночь на 30 марта 35-летний российский форвард «Питтсбурга» отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3). Это результативное действие стало для Малкина 697-м в карьере в регулярных чемпионатах североамериканской лиги.
Ранее рекорд по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах среди россиян принадлежал Сергею Федорову (696).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|67
|44
|23
|96
|2
|Рейнджерс
|67
|43
|24
|91
|3
|Питтсбург
|68
|40
|28
|90
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|67
|32
|35
|69
|6
|Айлендерс
|65
|29
|36
|67
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|96
|2
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|3
|Торонто
|66
|42
|24
|89
|4
|Бостон
|66
|41
|25
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|67
|18
|49
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|47
|20
|100
|2
|Миннесота
|65
|41
|24
|86
|3
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|4
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|5
|Даллас
|65
|37
|28
|77
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|66
|40
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|68
|27
|41
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
|30.03
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 6
|30.03
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|3 : 4
|30.03
|02:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|2 : 3
|30.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|4 : 3 ОТ
|30.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|7 : 4
|30.03
|03:00
|
Миннесота – Филадельфия
|4 : 1
|30.03
|03:00
|
Нэшвилл – Оттава
|4 : 1
|30.03
|04:00
|
Калгари – Колорадо
|1 : 2
|30.03
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|66
|93
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|49
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|67
|45
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|52
|2.13