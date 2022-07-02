Бывший главный тренер «Локомотива» вошел в штаб «Сент-Луиса»

Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал ассистентом главного тренера «Сент-Луиса» Крэйга Берюбе, сообщается на официальном сайте клуба.

63-летний канадец последний раз работал в НХЛ в 2009 году, 9 лет возглавляя «Эдмонтон». Последним местом работы Мактавиша была швейцарская «Лозанна».

Мактавиш возглавлял ярославский «Локомотив» с мая 2019 года, однако покинул клуб в сентябре после пяти поражений на старте сезона.