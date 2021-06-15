Бывший главный тренер «Калгари» вошел в тренерских штаб «Анахайма»

Бывший главный тренер «Калгари» Джеофф Уорд вошел в тренерских штаб «Анахайма». Он будет ассистентом главного тренера «Дакс» Далласа Икинса, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

На эту должность также претендовал Кирк Мюллер. Но он решил войти в тренерский штаб Дэррила Саттера в «Калгари».

В прошлом сезоне «Анахайм» был одной из самых слабых команд лиги, заняв предпоследнее место в регулярном чемпионате.