Бывший главный тренер «Калгари» вошел в тренерских штаб «Анахайма»
18:49
Бывший главный тренер «Калгари» Джеофф Уорд вошел в тренерских штаб «Анахайма». Он будет ассистентом главного тренера «Дакс» Далласа Икинса, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
На эту должность также претендовал Кирк Мюллер. Но он решил войти в тренерский штаб Дэррила Саттера в «Калгари».
В прошлом сезоне «Анахайм» был одной из самых слабых команд лиги, заняв предпоследнее место в регулярном чемпионате.
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