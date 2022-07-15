Бывший главный тренер «Флориды» вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси»

Бывший главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси», сообщает журналист Давид Паньотта.

Он станет одним из помощников Линди Раффа. Соглашение с Брюнеттом рассчитано на три года.

Брюнетт возглавил «Пантер» по ходу прошлого сезона. Команда набрала 122 очка, выиграла регулярный чемпионат НХЛ и получила Президентский кубок. Брюнетт вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру сезона.

«Пантерз» уступили «Тампе» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

С нового сезона с командой будет работать Пол Морис.