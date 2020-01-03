Бывший главный тренер «Далласа» впервые прокомментировал свою отставку. Он признал проблемы с алкоголем

Бывший главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери впервые высказался после своего увольнения из клуба.

— Потеря должности главного тренера «Далласа» стала для меня важным звонком. И очень своевременным, — приводит слова обращения Монтгомери в Twitter журналист Эллиот Фридман. — Я подвел руководство и игроков клуба. Более того, я подвел свою жену и свою семью. Решение клуба прекратить со мной сотрудничество заставило меня посмотреть на себя в зеркало и решить, какой образ жизни я хочу выбрать.

Я решил обратиться за помощью. Обратился к специалистам, которые помогают людям, борющимся с алкогольной зависимостью. Это был необычайно полезный опыт. И теперь знаю, что не только я сталкивался с такими проблемами. И что есть люди, которые готовы меня поддержать.

Теперь я открыто могу говорить об этом и признать, с чем столкнулся. Я хочу измениться. Стать лучше как муж, как отец, как друг, как тренер и как наставник. Постепенно, шаг за шагом. И я намерен добиться своей цели.

В будущем я только прошу уважать мою частную жизнь и частную жизнь моей семьи.