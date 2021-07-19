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Бывший генменеджер «Ванкувера» может со временем возглавить Профсоюз игроков НХЛ

19:21
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Бывший генеральный менеджер «Ванкувера» Майк Гиллис получил работу в Профсоюзе игроков НХЛ. Он занял должность консультанта главы орагнизации Дональда Фера, сообщает The Athletic.

По данным источника, Фер, которому скоро исполнится 73 года, ищет человека, который мог бы его заменить на посту президента NHLPA. И в этой роли он видит именно 62-летнего Гиллиса.

Гиллис работал с «Ванкувером» с 2008 года. При нем команда пять раз выходила в плей-офф, дважды становилась лучшей командой регулярного чемпионата, а в 2011-м дошла до финала Кубка Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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