Бывший генменеджер «Нью-Джерси» вспомнил драку Ковальчука в первом матче за клуб
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил о сенсационном отъезде Ильи Ковальчука из «Дьяволов» в СКА и высказался о знаменитом нападающем.
— Ковальчук решил вернуться в Россию, перейти в СКА, за 13 лет до конца огромного контракта, который вы с ним подписали. Переговоры от имени клуба из Санкт-Петербурга с вами вел... Касатонов. Можете вспомнить, как это было?
— То был сложный момент для организации («Дэвилз». — Прим. И.Р.), которая переживала смену владельца. Была куча, что называется, смягчающих обстоятельств. Я и сам, если честно, многого не знал. И мне еще сложнее все это объяснить.
— Но вы задним числом не пожалели, что сделали на него ставку, подписали на такой долгий срок?
— Не люблю смотреть на вещи под таким углом — углом сожаления. Ты учишься на разных вещах, в том числе и на этом. Да, что-то я бы сделал по-другому. Но, повторяю, было слишком много разных побочных обстоятельств, в результате которых еще и Зак Паризе перешел в «Миннесоту».
— Вот что говорит Ковальчук о вас: «Лу — это скала! Правильный человек с правильными понятиями. Таких людей очень мало в мире. Он знает о хоккее все». Может, был какой-то момент в ваших взаимоотношениях, который вдохновил его на такие слова?
— Ох, вот этого не знаю. Впервые слышу такие лестные слова. И не могу залезть людям в голову и понять, почему они думают так, а не иначе.
— О чем думали, когда на закате карьеры Ковальчук вернулся в НХЛ, чтобы попытаться все-таки выиграть Кубок Стэнли?
— Это меня в хорошем смысле развлекло. И я рассматривал возможность вернуть его в свой клуб (уже в «Нью-Йорк Айлендерс». — Прим. И.Р.). Это было в мой первый год на Лонг-Айленде (сезон-2018/19, когда Ковальчук играл в «Лос-Анджелесе». — Прим. И.Р.). Я на самом деле думал об этом очень много. Но беспокоился о роли Ильи в команде, поскольку у каждого хоккеиста она должна быть, и он должен ее принять.
Я любил Ковальчука. Он отличный парень и очень командный хоккеист. Помню, как он проводил за «Нью-Джерси» первую игру после обмена из «Атланты». Илья только появился в команде, а уже пошел драться за нашего вратаря! И тот игрок, с которым он сцепился, — не хочу называть имена — действительно вел себя не по правилам по отношению к нашему вратарю. Обычно такие вещи делают игроки другого плана, но в той ситуации он оказался ближе всех и без сомнений сделал это. Это сразу произвело впечатление и показало, кто он.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4