Бывший генменеджер «Анахайма» рассказал, почему обменял Федорова в «Коламбус»

Бывший генеральный менеджер «Анахайма» Брайан Бурк рассказал, почему обменял россиянина Сергея Федорова в «Коламбус» на двух хоккеистов (Бошемен и Тайлер Райт). В 2005 году он объяснил это проблемами с потолком зарплат.

— Мне совсем не нравилась наша раздевалка в том первом сезоне после локаута, — приводит слова Бурка. — Telegram-канал «Эпицентр». — Я уважаю Сергея Федорова, он заслуженно входит в Зал хоккейной славы, но тогда головой он был не в команде. Сергей проводил много времени в Лос-Анджелесе, и у нас не было настоящего, правильного лидера в раздевалке, с которого молодежь могла брать пример.

И я вызвал в офис Перри и Гецлафа и сказал им: «Парни, я сейчас приму самое несправедливое решение в карьере, но вы поедете в АХЛ. Вы не сможете научиться полезному у тех, кто не отдается игре полностью. Вы получите плохой пример от тех, кто не хочет побеждать. Езжайте в АХЛ, порвите там всех, а я пока избавлюсь от тех, кто нам не нужен».

Перри и Гецлаф поехали в АХЛ, порвали там всех, а когда я обменял Федорова, то вызвал их обратно. Мне кажется, что успех Райана и Кори в НХЛ это в том числе и моя заслуга. Я поставил перед ними высокую планку, и когда они вновь оказались в «Анахайме», то брали пример с Нидермайера и Селянне, а не Федорова. Сергей — отличный игрок, я не наезжаю на него, но тогда он был не с нами.