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Экс-генменеджер «Вашингтона» — о переписке с Овечкиным: «Он больше любитель смайликов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Бывший генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал об общении с российским нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Ранее ESPN сообщал, что Овечкин отправил Маклеллану смайлик с пальцем вверх после подписания форварда Пьера-Люка Дюбуа.

«Я поговорил с ним перед началом работы на рынке свободных агентов. Знаете, в стиле: «Как ты думаешь, что мы можем сделать?» Это было общее обсуждение. Затем мы снова переписывались в процессе. Он большой любитель смайликов, поэтому у нас получилось больше смайликов, чем текстовых сообщений или диалогов. Позже я поговорил с ним, чтобы объяснить, что Крис Патрик берет управление на себя, а я останусь рядом», — приводит слова Маклеллана RMNB.

8 июля стало известно, что новым генменеджером «Вашингтона» стал Крис Патрик. Маклеллан, ранее занимавший этот пост, перешел на работу президента по хоккейным операциям.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы. По этому показателю он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остался 41 гол.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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