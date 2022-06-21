Экс-генменеджер сборной России о Кучерове: «Вишенка на торте, «Тампе» без него будет трудновато»

Бывший генеральный менеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов поделился мнением о травме нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в третьем матче финальной серии против «Колорадо» (6:2).

«Отступать ни «Колорадо», ни «Тампе» некуда, а Никита Кучеров демонстрирует просто великолепный хоккей. Не просто так набрать 25 очков в плей-офф, мало кому за всю историю НХЛ удавалось это сделать. Будем желать Никите здоровья, все еще впереди. Я скажу, не трудно, но трудновато. Кучеров является знаковым, ключевым игроком «Тампы». Он та вишенка, изюминка на торте команды, неспроста он набирает очки почти в каждом матче плей-офф», — приводит слова Сафронова «Газета.ru».

Кучеров был признан второй звездой третьего матча финала Кубка Стэнли против «Колорадо». Россиянин сделал две результативные передачи в игре с «Эвеланш».

В конце третьего периода форвард получил травму и был вынужден досрочно отправиться в раздевалку.

«Тампа» уступает в серии со счетом 1-2. Четвертый матч серии состоится 23 июня.