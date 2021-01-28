Бывший генеральный менеджер «Питтсбурга» не стал называть причину ухода из клуба

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд не стал вдаваться в подробности, почему принял решение оставить свой пост и покинуть клуб.

«Я не думал, что решение будет принято так резко, — приводит слова уже бывшего генменеджера The Athletic. — Наверное, я могу согласиться, что время выбрано несколько неожиданное. Так и есть.

Но хочу подчеркнуть одну вещь: для меня важно покинуть клуб на позитивной волне. Что я и сделал. Не буду вдаваться в детали последних пары дней».

71-летний Рутерфорд занял пост генерального менеджера «Пингвинов» летом 2014 года. Его команда дважды выигрывала Кубок Стэнли (2016 и 2017 года).