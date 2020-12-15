Бывшая жена Зайцева рассказала о примирении с хоккеистом

Бывшая жена защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Маргарита Готовцева рассказала о примирении с хоккеистом. Ранее стороны судились за право опеки над детьми.

«Год я не видела дочек. Год судов и полного хаоса. Как все произошло? Да мы, наверное, и сами не поняли, — написала Готовцева в Instagram. — Встретились через пару недель с Никитой после заседания от 10 ноября, поговорили, подписали мировое и через несколько дней я уже была вместе с дочками.

Первая встреча была, конечно, непростой. Они были зажаты и было видно, что они вообще не понимают, что происходит. Дети интуитивно улыбались и шли ко мне, но в то же время иногда одергивались или вели себя осторожно. Я ничего не смогла ответить на вопрос, где я была. Не хочу врать, но и дискредитировать членов семьи в глазах детей тоже не хочется. Просто заплакала, и больше они меня пока не спрашивали.

Сейчас мы видимся почти каждый день (с 26 ноября 2020), девчонки всегда радуются, и уже ждут, когда приедут к маме домой. Пока я обустраиваю детскую в новой квартире, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Скоро их заберу. Порядок общения с детьми у нас с бывшем мужем 50/50, кстати. Но пока Никита в Канаде, график по договоренности. Как-то так. Я очень рада, что мы разрулили все с бывшим мужем во благо детей и поддерживаем адекватное общение, решая общие вопросы по девочкам без споров и принципиальных позиций. Теперь вы знаете, как разводиться не надо».