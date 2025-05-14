«Не дай бог такого мужа»: бывшая ведущая СКА ТВ рассказала о разводе Малкина и Кастеровой

Нападаюший «Питтсбурга» Евгений Малкин и журналистка Анна Кастерова развелись, сообщает бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина.

«Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай Бог такого мужа и такой брак», — написала Уразбахтина в социальной сети.

Малкин и Кастерова поженились в 2016 году. В браке у них родился сын Никита.