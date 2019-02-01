Бывшая девушка Овечкина задержана в Шереметьево

Модель Валерия Соколова, бывшая девушка нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, задержана в Шереметьево, сообщает Life со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяну Петрову.

6 декабря Соколова совершила два ДТП на трассе М-9 "Балтия" и скрылась с мест обоих происшествий до приезда сотрудников полиции. В итоге на нее составили два административных протокола.

Известно, что ее административные дела уже рассмотрел Истринский суд и вынес наказание. Девушку лишили водительских прав в общей сложности на три года.