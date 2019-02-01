Бывшая девушка Овечкина задержана в Шереметьево

Модель Валерия Соколова, бывшая девушка нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, задержана в Шереметьево, сообщает Life со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяну Петрову.
6 декабря Соколова совершила два ДТП на трассе М-9 "Балтия" и скрылась с мест обоих происшествий до приезда сотрудников полиции. В итоге на нее составили два административных протокола.
Известно, что ее административные дела уже рассмотрел Истринский суд и вынес наказание. Девушку лишили водительских прав в общей сложности на три года.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1190235/skrylas_s_miesta_dtp_v_shieriemietievo_zadierzhali_byvshuiu_dievushku_oviechkina?&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=v-sheremetievo-zaderzhali-byvshuyu-devushku-o