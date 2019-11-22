Бьюгстад перенес операцию, Шульц выбыл на длительный срок
10:34
«Питтсбург» потерял из-за травм на продолжительный срок двух игроков, сообщает ESPN.
Нападающий Ник Бьюгстэд перенес операцию на мышцах паха. Он выбыл минимум на 8 недель.
Защитник Джастин Шульц получил травму «нижней части тела». Он также выбыл на «долгий срок».
Напомним, что капитан команды Сидни Кросби продолжает восстанавливаться после травмы и сможет вернуться на лед только к январю. Не может пока играть и ведущий защитник «Пингвинов» Крис Летанг.
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