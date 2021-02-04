Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил в беседе с «СЭ», что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов должен ему хоккейную клюшку.

— Как пришла идея встать на коньки?

— Как-то отмечали Новый год с друзьями и моими дочками. А так как одна из дочек занимается фигурным катанием, то пошли на каток. Я встал на коньки, но со стороны все мои старания выглядели не очень. И вот мы с друзьями решили научиться кататься, а для этого была нужна форма. Купили ее и начали тренироваться.

— Кто вас стал тренировать?

— Два брата-акробата Сазыкины. Один из них хорошо играет, а другой делает вид. Думают, что раньше отлично играли в хоккей, но что-то пошло не так.

— С кем из хоккейных профи общаетесь?

— Могу что-то написать Радулову. А еще с Капризовым общаемся. Он обещал мне клюшку, но так ничего и не подарил. А я до сих пор ее жду! Где клюшка, Каприз?

— Кстати, Кирилл сейчас зажигает в «Миннесоте».

— Он и свинтил в Америку, чтобы мне клюшку не отдавать! А так, конечно, я смотрю за русскими в НХЛ. Просыпаюсь с утра и смотрю каждый матч с участием наших ребят. Ни одна шайба мимо моего взора не пролетит", — сказал Быстров.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)

Полностью интервью Владимира Быстрова читайте здесь