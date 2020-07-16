Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук признался, что было сложно без хоккея в период паузы в сезоне из-за коронавируса. Сейчас он рад, что болельщики смогут вновь насладиться хоккеем.

— Было тяжело, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ковальчука. — Когда новые случаи COVID-19 возникали в Китае, все воспринимали эти новости расслабленно. Никто не думал, что вирус разлетится по всему миру. Зато теперь, думаю, мы уже точно не забудем 2020 год на всю оставшуюся жизнь. Он научил нас тому, что хоккей — не самое главное. Самое главное — это здоровье людей. Наши родные, близкие друзья — мы все должны пройти через это испытание, это сумасшедшее время вместе. Никто не мог предсказать чего-то подобного. Но теперь, когда хоккей возвращается, мы все очень рады. И за себя, и за болельщиков, у которых будет что посмотреть по телевизору и получить от жизни чуточку больше радости. Ведь хоккей скоро можно будет смотреть с утра до позднего вечера.