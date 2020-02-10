«Было реально страшно». Американский хоккеист опасался угроз из России после скандального интервью

Бывший хоккеист «Нефтехимика» и минского «Динамо» Тим Стэплтон рассказал, как отреагировали на его прошлое интервью, в котором он раскритиковал некоторые нравы в КХЛ.

— Как изменилась моя жизнь после подкаста? Моя тебя не понимать. Мне, кстати, понравился эфир с Игорем Еронко, но когда позовете его в следующий раз, пригласите и меня. Он вроде назвал меня обманщиком. Вы же выложили запись подкаста с моим интервью ночью, а ранним утром я получаю смс от своего агента в КХЛ. «Тим, ты в трендах СМИ России!» Меня осенило: «Это же подкаст». Спрашиваю: «Это хорошо или плохо?» Он говорит: «Ты уничтожил легендарного тренера Крикунова!» — передает слова Стэплтона Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

А я же просто рассказывал истории и не хотел его уничтожить. Да, у нас были споры, но я ничего не врал. Он мне: «Прежде всего запомни. Его зовут не Игорь, а Владимир Крикунов. Владимир!» Я такой: «Да, точно-точно. Но так даже лучше. Значит, я ничего не врал, ведь рассказывал об Игоре Крикунове!»

А потом я получил голосовое сообщение. Кто-то звонил мне четыре дня с неизвестного номера. Я даже подумал, что вдруг это коллекторы, хотят стрясти с меня денег. Вот, послушайте:

(дубовый акцент) «Тим Стэплтон, ты должен позвонить мне в Москву. Код страны ты знаешь. Ты должен позвонить мне сегодня по номеру 41793495. Ты должен позвонить сегодня!»

А это уже угроза! Я так и не позвонил. Я подумал, что кто-то мог меня разыграть, но было реально страшно. На днях впервые за несколько месяцев поехал покататься. Зашел в раздевалку, а там дети как заорут: «Это же Тим! Расскажи нам про Россию». О, н-е-е-е-ет!

Давайте расскажу, как Джо Павелски впервые попробовал «русский газ». Во время локаута он играл в минском «Динамо», и тогда же с этим газом познакомился я. Когда нам сказали, что скоро придет доктор с газом, парни в раздевалки завизжали так, будто только что выиграли Кубок Стэнли. Я такой: «Что случилось?» Они в ответ: «Просто дождись своей очереди и все поймешь». Я иду в числе первых. Три минуты под маской и... это были лучшие три минуты в моей жизни. Очень крутые ощущения. Павелски смотрит на все это и сомневается. «Чего-то я не уверен, что эта штука мне поможет», — говорит. Я ему: «Поможет, тебе вынесет башню после него».

После приема газа нужно посидеть минутку, такие правила. Джо получил свою дозу и резко встал, оттолкнув врача. Его лицо поменяло цвет, он пытался что-то сказать, а изо рта вылетали отдельные звуки. Пфф-пффф... Он стал плеваться на пол, потом с трудом оперся об стенку, а когда пришел в себя, заявил: «Уф, это было неплохо». Неплохо? Всего лишь неплохо? Павс, ты звучал, как Рокки!»

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