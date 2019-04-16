"Было отвратительно от начала до конца". Защитник "Каролины" - про драку Овечкина и Свечникова

Защитник "Каролины" Дуги Хэмилтон после третьего матча первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона" (5:0, 1-2) отметил, что ему была крайне неприятна драка Андрея Свечникова с капитаном соперника Александром Овечкиным.

Напомним, что Овечкин отправил в тяжелый нокаут Свечникова, который не смог продолжить встречу.

– Один из самых тяжелых моментов, которые мне пришлось пережить на льду. Даже не знаю, что сказать, я думал о нем весь матч, – цитирует Хэмилтона официальный сайт лиги. - Я не мог на это смотреть, никогда не хочешь увидеть такое. Было отвратительно от начала до конца. Переживаю за Андрея, надеюсь, скоро ему станет лучше. Игра уже не имеет значения, когда случается что-то подобное. Ты не можешь выкинуть это из головы. Надеюсь, с ним всё будет в порядке.