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«Был бы конфликт интересов». Хоккеист Задоров объяснил, почему Панарин не перешел в «Колорадо»

19 февраля 2020, 23:35
Никита Задоров. Фото USA TODAY Sports
Никита Задоров. Фото USA TODAY Sports
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Защитник хоккейного «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» предположил, как бы изменилась команда в случае прихода Артемия Панарина. В межсезонье он сделал выбор в пользу «Рейнджерс».

— Летом вы говорили, что если бы Артемий Панарин подписал контракт с «Колорадо», то уже в этом сезоне вы могли бы выиграть Кубок Стэнли. Обсуждали с ним эту тему?

— Мы и так выиграем Кубок Стэнли, и без Панарина (смеется). Да, с ним общались на эту тему, но я понимаю его выбор. Если бы он пришел к нам, сто процентов был бы конфликт интересов. У нас есть своя звезда — Маккиннон. Они оба праворукие, оба выходят на одном месте в большинстве. Непонятно, кто где играл бы. То одного бы что-то не устраивало, то другого. Я понимаю, почему Артемий выбрал «Рейнджерс». Жизнь в Нью-Йорке тоже другая. Он мечтал купить дом, и там хорошо его семье. Команда у них тоже будет хорошая через пару лет. Так что, думаю, он ничего не потерял.

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