Быков считает, что россияне заслуженно попали в топ-10 лучших вратарей НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал попадание россиян в рейтинг лучших голкиперов НХЛ.
Ранее сайт НХЛ назвал десятку лучших голкиперов лиги. В список попали Игорь Шестеркин, возглавляющий рейтинг, а также Андрей Василевский, Илья Сорокин и Сергей Бобровский.
«Не удивлен, что наши вратари входят в список лучших голкиперов НХЛ. Они заслуженно оказались в топ-10. Сложно комментировать конкретные места в этом рейтинге, но для меня наши ребята в любом случае лучшие. Я имел счастье с ними работать и видел их игру своими глазами. Сейчас они в потрясающей форме и показывают отличные результаты. Это наш вратарский генофонд», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.
Источник: Metaratings.ru
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|Вашингтон
|0
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|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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|4.10
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