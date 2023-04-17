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Сегодня, 13:45

Быков считает, что клубы НХЛ следят за тренером ЦСКА Федоровым: «Не удивлюсь, если какой-то клуб уже проявил интерес»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Коламбуса» в приглашении главного тренера ЦСКА Сергея Федорова.

«Сергей Федоров — известная, популярная, яркая и заслуженная личность во всем мире! Его успехи в бытность игрока, а сейчас как наставника, менеджера и тренера дают нам право надеяться, что его карьера тренера будет такой же успешной, как и карьера игрока! В связи с этим можно предполагать, что североамериканские клубы, следя за успехами Сергея, будут искать возможность поработать с нашим специалистом в ближайшем будущем! Поэтому я не удивлюсь если уже какой-то из клубов НХЛ проявил интерес к Сергею Федорову на роль главного тренера команды», — сказал Быков «СЭ».

Ранее журналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что считает Сергея Федорова одним из кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».

В сезоне-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Руководство рассчитывает найти замену нынешнему главному тренеру Брэду Ларсону и его штабу этим летом.

Сергей Федоров
КХЛ
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Быков
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«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
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1. Торонто - Тампа-Бэй
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3. Тампа-Бэй - Торонто
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4. Тампа-Бэй - Торонто
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0 - 0
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
1. Вегас - Виннипег
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2. Вегас - Виннипег
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3. Виннипег - Вегас
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4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
1. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
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Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
1. Бостон - Флорида
0 - 0
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
0 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
1. Даллас - Миннесота
0 - 0
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
1. Каролина - Айлендерс
0 - 0
2. Каролина - Айлендерс
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4. Каролина - Айлендерс
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Коламбус – Баффало
 2 : 5
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Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
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Каролина – Айлендерс
- : -
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Бостон – Флорида
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