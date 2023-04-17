Быков считает, что клубы НХЛ следят за тренером ЦСКА Федоровым: «Не удивлюсь, если какой-то клуб уже проявил интерес»

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Коламбуса» в приглашении главного тренера ЦСКА Сергея Федорова.

«Сергей Федоров — известная, популярная, яркая и заслуженная личность во всем мире! Его успехи в бытность игрока, а сейчас как наставника, менеджера и тренера дают нам право надеяться, что его карьера тренера будет такой же успешной, как и карьера игрока! В связи с этим можно предполагать, что североамериканские клубы, следя за успехами Сергея, будут искать возможность поработать с нашим специалистом в ближайшем будущем! Поэтому я не удивлюсь если уже какой-то из клубов НХЛ проявил интерес к Сергею Федорову на роль главного тренера команды», — сказал Быков «СЭ».

Ранее ж урналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что считает Сергея Федорова одним из кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».

В сезоне-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Руководство рассчитывает найти замену нынешнему главному тренеру Брэду Ларсону и его штабу этим летом.