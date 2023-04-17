Быков считает, что клубы НХЛ следят за тренером ЦСКА Федоровым: «Не удивлюсь, если какой-то клуб уже проявил интерес»
Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности «Коламбуса» в приглашении главного тренера ЦСКА Сергея Федорова.
«Сергей Федоров — известная, популярная, яркая и заслуженная личность во всем мире! Его успехи в бытность игрока, а сейчас как наставника, менеджера и тренера дают нам право надеяться, что его карьера тренера будет такой же успешной, как и карьера игрока! В связи с этим можно предполагать, что североамериканские клубы, следя за успехами Сергея, будут искать возможность поработать с нашим специалистом в ближайшем будущем! Поэтому я не удивлюсь если уже какой-то из клубов НХЛ проявил интерес к Сергею Федорову на роль главного тренера команды», — сказал Быков «СЭ».
Ранее журналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что считает Сергея Федорова одним из кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса».
В сезоне-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Руководство рассчитывает найти замену нынешнему главному тренеру Брэду Ларсону и его штабу этим летом.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|- : -
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -