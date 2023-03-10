Быков: «Сочувствую Капризову. Надеемся, что восстановление не займет много времени»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит 3-4 недели из-за травмы.
«В бытность игрока у меня тоже случались травмы. Это не очень приятное время, когда нужно залечивать травмы, чтобы набрать форму. Всегда обидно, когда ты оторван от любимого дела. Я сочувствую Кириллу. Для нашей аудитории, для сборной команды — это игрок основного состава. Редко, когда профессионалы такого уровня проходят всю карьеру без травм.
Он молодой игрок, восстановление происходит быстрее. Есть и новые технологии, и новые методы. Будем надеяться, что это займет не так много времени. Важно иметь терпение и правильное лечение. Нужно залечить травму полностью, чтобы не было рецидива. Это очень важно. Удачи и терпения Кириллу!", — сказал Быков «СЭ».
Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2). В третьем периоде на него упал защитник «Джетс» Логан Стэнли.
|10.03
|03:00
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Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
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Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
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Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
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Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
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Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
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Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
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Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
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Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
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Аризона – Нэшвилл
|4 : 1
|10.03
|05:00
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Колорадо – Лос-Анджелес
|2 : 5
|10.03
|06:00
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Сиэтл – Оттава
|4 : 5