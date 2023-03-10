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Сегодня, 14:25

Быков: «Сочувствую Капризову. Надеемся, что восстановление не займет много времени»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит 3-4 недели из-за травмы.

«В бытность игрока у меня тоже случались травмы. Это не очень приятное время, когда нужно залечивать травмы, чтобы набрать форму. Всегда обидно, когда ты оторван от любимого дела. Я сочувствую Кириллу. Для нашей аудитории, для сборной команды — это игрок основного состава. Редко, когда профессионалы такого уровня проходят всю карьеру без травм.

Он молодой игрок, восстановление происходит быстрее. Есть и новые технологии, и новые методы. Будем надеяться, что это займет не так много времени. Важно иметь терпение и правильное лечение. Нужно залечить травму полностью, чтобы не было рецидива. Это очень важно. Удачи и терпения Кириллу!", — сказал Быков «СЭ».

Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2). В третьем периоде на него упал защитник «Джетс» Логан Стэнли.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Вячеслав Быков
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