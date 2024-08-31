Быков: «Не слежу за НХЛ. Их отношение к нашей лиге и хоккею ниже плинтуса»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, будет ли следить за новым сезоном НХЛ.

«Мне сложно говорить про НХЛ, потому что я не слежу за этой лигой. Совсем. Но я никого не призываю делать, как я. Это мое личное желание, которое обусловлено тем, что их отношение к нашей лиге и к нашему хоккею ниже плинтуса. И к России вообще. Они нас просто обкрадывают, скажу простыми словами», — сказал Быков Metaratings.ru

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси». Обладателем Кубка Стэнли-2023/24 стала «Флорида», в воротах которой играет Сергей Бобровский.